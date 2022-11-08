Kahve Makinesi ve Çaycı Alırken Dikkat Edilecek 9 Madde!

En çok tüketilen içecekler arasında olan çay ve kahve günün her saatinde içilebilir.

Geleneksel pişirme yöntemleriyle hazırlayabileceğiniz bu içecekleri daha kısa sürede aynı lezzette içmeyi arzu ettiğinizde ise Arzum kahve makinesi ve çaycı modellerini kullanabilirsiniz. Mutfaklarda kullanabileceğiniz pratik ürünlerden olan bu cihazlar için belirlenen çaycı fiyatları ve kahve makinesi fiyatları ise her bütçeye uyum sağlayacak seçeneklere sahiptir.

Arzum’un web sitesinde hem fiyat hem de özellik olarak en iyi kahve makinesi ve çaycı modellerini bulabilirsiniz. Özellikle farklı tasarım ve pişirme tekniklerine sahip kahve makinesi modelleriyle ister Türk kahvesi ister aromalı kahve çeşitlerini kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Bu tür ürünleri satın alırken dikkat etmeniz gereken özellikler ise şunlardır:

1. Kapasite

Çay ve kahve makinesi alacağınızda ürünün kapasitesine dikkat etmelisiniz. 1, 2 kişilik makinelerle kalabalık yerlerde kullanılacak makinelerin kapasiteleri aynı olmamalıdır. Bazı modeller farklı kahve türlerini de pişirdiğinden kapasite olarak farklı seçenekleri değerlendirmelisiniz. Aynı anda kaç kahvenin yapıldığı ya da ne kadar çay hazırlandığı önemlidir. Kullanım amacınıza ve alanınıza göre en uygun seçimleri yapabilirsiniz.

2. Tasarım

Ergonomik tasarıma sahip olan içecek hazırlama cihazları kullanıcısını memnun edecektir. Ayrıca makinelerde hazne tasarımı ideal ölçüde olmalıdır. Çaycılarda su haznesi ve demleme kısmı bulunduğundan kahve makinesine göre biraz daha ağır olabilir. Her iki üründe de renk seçimlerini mutfağınıza göre yapmanızda fayda vardır. Böylece küçük dokunuşlarla mutfağınıza şıklık katabilirsiniz.

3. Elektrik Tüketimi

Mutfağınız için elektrikli mutfak aletleri satın alırken elektrik tüketimini dikkate almalısınız. Bu tür cihazlar uzun süre çalıştığından kısa sürede en ekonomik performansı sergilemesi beklenir. Örneğin bir çaycının çayı hazırlayabilmesi için 1800 ya da 2000 watt güce sahip olması gerekir. Bu değerlerin altında olan makineler hem suyu geç kaynatacak hem de çayın demlenmesini daha uzun süre beklemenize neden olacaktır.

4. Otomatik Kapanma

Elektronik cihaz alırken güvenlik konusunu ihmal etmemelisiniz. Bu cihazların kullanımında yapılan ihmaller ciddi ev kazalarına sebep olur. Özellikle çaycılarda suyun kaynayarak bir süre sonra tükenme ihtimali makineyi kullanılamaz hale getirebilir ve güvenlik sorunlarına yol açar. Bunu önlemek için otomatik kapanma özelliği olan makineleri tercih edebilirsiniz.

5. Fiyat

Çaycı fiyatları ve kahve makinesi fiyatları seçeceğiniz modelin özelliklerine göre değişecektir. Mutlaka fiyat performans ürünü olan modelleri seçmelisiniz. Alacağınız üründe fiyatlar ekonomik, özellikler ise fazla olmalıdır. Doğru kararı verebilmek için öncelikle üründen neler beklediğinize karar vermeli, bu ölçütlere uygun seçimler yapmalısınız.

6. Sıcak Tutma Özelliği

Kahve ve çay makinelerinde içeceğin sıcaklık derecesi ideal seviyede olmalıdır. Kahve makinesi kahveyi pişirdikten sonra belli bir süre sıcak tutabilmeli, yeterli kaynama derecesine ulaşmalıdır. Çay makineleri de çayı demledikten sonra belirli aralıklarla ısıtarak çayın içilebilirliğini uzun süre boyunca korumalıdır.

7. Kolay Kullanım

Gün içerisinde sıklıkla kullanılacağı için çaycı ve kahve makinesi alırken kolay kullanılabilir olmasına dikkat edilmelidir. Kahve makinelerinde tek dokunuşla çalışan basit bir panel vardır. Demleme noktasını algılama ve akıllı su teknolojisi kahve makinelerini daha kullanışlı hale getirir. Çay makineleri de genellikle bir düğme ile çalışır.

8. Temizlik ve Bakım

Kendi kendini temizleme özelliğine sahip kahve makineleri bulunur. Ancak bu tür modeller için kahve makinesi fiyatları biraz yüksek olabilir. Alacağınız ürünü uzun yıllar kullanacağınızı düşündüğünüzde fiyatlar göz ardı edilebilir seviyeye gelecektir. Çaycılarda ise kolay temizlenebilen, leke ve iz tutmayan parçalar kullanılmıştır.

9. İdeal Sıcaklıkta Pişirme

Kahve makinelerinde özellikle ağır ateşte pişirme ve közde kahve lezzeti aranır. Çaycılarda da uzun süre çayı sıcak tutma ve doğru demlenmenin yakalanması istenir. Bu özellikleri karşılayan ürünleri Arzum’da bulabilirsiniz. En uygun kahve makinesi ve çaycı fiyatları için online mağazayı ziyaret edebilirsiniz.