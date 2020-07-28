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  3. 28 Temmuz 2020 21:57

Kalbi duran 80 yaşındaki adam yeniden hayata tutundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kalbi duran İsmail Arslan (80) için sağlık ekibi seferber oldu. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın kalbi yeniden çalıştırıldı.

Kalbi duran 80 yaşındaki adam yeniden hayata tutundu
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Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İsmail Arslan banyoda düştü. Eşinin balkondan yardım istemesi üzerine eve giren komşuları, sağlık ekiplerine haber verdi. Kalbi duran Arslan'a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi evde yaptı.

Arslan, ardından zamanla yarışılarak ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Arslan, doktorların yaklaşık 40 dakika süren müdahalesi sonucu hayata döndürüldü.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Arslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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