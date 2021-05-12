Kalıcı Makyajın Zararı Var Mıdır?

Günümüzde oldukça talep gören kalıcı makyaj hakkında birçok soru akılları kurcalamaktadır.

Kalıcı makyaj zararlı mı sorusu bu işlemden faydalanmak isteyen kişiler için oldukça önemlidir. Kalıcı makyaj göz, kaş ve dudağa yapılan bir işlemdir. Mikro iğneler yardımıyla şekil ve renk verilmesine olanak sağlayan bu işlemde özel boyalar kullanılmaktadır.

Bu boyalar cilde herhangi bir zarar vermeyecek şekilde üretilmektedir. Tamamen organik olan boyalar uygulandığı bölgede herhangi bir reaksiyona sebebiyet vermemektedir. Buna bağlı olarak kalıcı makyaj uygulamasının herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Sıklıkla dövme uygulaması ile karşılaştırılan kalıcı makyaj oldukça belirgin özellikler ile dövmeden ayrılmaktadır.

Yaptırılan işlemin geçici bir işlem olması ve kullanılan boyaların cilde zarar vermemesi kalıcı makyaj işlemini zararsız kılmaktadır. 3 ayrı bölgeye yapılan uygulamalarda farklı tekniklerden faydalanılması mümkündür.

Uygulama şekline ve kişinin ihtiyaçlarına bağlı olarak gerekli olan malzemeler ile işlem yapılmaktadır. Kalıcı makyaj uygulamasında microblandig ve micropigmentasyon tekniklerine başvurulmaktadır. Her iki uygulamada kusursuz sonucun elde edilmesine imkan sunmaktadır.



Kalıcı Makyaj Uygulamasının Cilde Zararı Var Mıdır?

Günümüzde hızla değişen güzellik algısına yaka uydurmak ve kişinin kendini daha iyi hissetmek amacıyla başvurduğu kalıcı makyaj uygulaması her anlamda güvenli bir işlemdir. Dudak kontürü, kaş şekillendirilmesi ve boyanması seçenekleri oldukça yoğun olarak talep edilmektedir. Bu işlemler steril bir ortamda deneyimli kişiler tarafından yapılmaktadır.

Kalıcı makyaj uygulamasında cilde zarar verebilecek kimyasal içerikli boyalar kullanılmamaktadır. Bu sebeple “kalıcı makyaj zararlı mıdır”? Sorusuna verilebilecek en net cevap hayırdır. Güvenilir bir yerde güvenilir kişiler tarafından yapılan kalıcı makyaj uygulamasının herhangi bir zararı mevcut değildir.

İşlem kalıcı bir uygulama olmadığından yinelenebilmektedir. Yoğun iş temposu içerisinde makyaja vakit ayıramayan kadınların kurtarıcısı olan kalıcı makyaj uygulamasının süresi yapıldığı bölgeye göre değişkenlik göstermektedir. Göz için eyeliner ve dipliner uygulaması kuyruklu veya kuyruksuz olarak tercih edilebilmektedir. Renk seçenekleri yine kişinin talepleri üzerine belirlenmektedir.

Bu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli unsur kullanılan renkler ne kadar koyu ise kalıcılığının da o kadar yüksek olacağıdır. Göz üzerine yapılan uygulamada göz çevresine zarar verilebilecek malzemeler kesinlikle kullanılmamaktadır. Gerek uygulama sırasında kullanılan iğneler gerekse boya seçenekleri özel olarak hazırlanmaktadır.

Kalıcı makyajın zararları bu konu alanında eğitimi olmayan kişilerin işlemi uygulaması ile ortaya çıkmaktadır. Daha uygun fiyatlı olarak gösterilen fakat boyaların içeriğinde kimyasal bulunan durumlar kalıcı makyajın zararlı olması anlamına gelmektedir. Bu sebeple doğru hizmetin doğru kişiler tarafından verildiğine emin olunarak seçim yapılmalıdır.



Kalıcı Makyaj Doğru Uygulaması

Kalıcı makyajın doğru şekilde uygulanması oldukça önemli bir detaydır. Yapılan işlemin sonucunun güzel olması ve yaptıran kişinin memnun kalması için kişinin ihtiyaçlarına dikkat edilmelidir. Kaş, göz veya dudak işlemlerinde kişinin ne talep ettiği ve sonucundan ne beklediği ile ilgili yeterli konuşmanın yapılması gereklidir.

Bunun haricinde uygulamada kullanılan malzemeler ve uygulamayı yapan kişi doğru uygulama için önemlidir. Kalıcı makyaj uygulaması bilinen bir yerde bu konuda deneyimli olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Steril bir ortamda gerçekleşmeyen kalıcı makyaj uygulamaları daha sonra ciddi problemlere yol açabilmektedir.



Kalıcı Makyaj Doğru Uygulaması Nasıl Olur?

Kalıcı makyaj doğru uygulama için uygulama yapılacak olan bölgenin en iyi şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Örneğin kalıcı kaş uygulamasında kaş şekli ve rengi göz önünde bulundurularak seçim yapılmalıdır. Her türlü detay kalıcı makyajın bir bütün halinde gözükmesi için önemlidir.

Uygulama esnasında herhangi bir acı hissedilmemesi için yağ ve krem formuna sahip anestezi içerikli ürünler kullanılmaktadır. Kullanılan iğnelerin kişiye özel olarak açılması ve bu şekilde uygulanması doğru bir kalıcı makyaj hizmeti anlamına gelmektedir.