Neredeyse her gün, güvenlik kameralarının, hırsızlık vb. olaylarda nasıl yardımcı olduğunu gösteren sayısız haberlerle karşılaşıyoruz. kamera sistemleri sayesinde Sizi, evinizi, işyerinizi, çalışanlarınızı kısacası can ve mal güvenliğinizi korumak adına alabileceğiniz tedbirlerin başında gelmektedir

Bebek Kamera Sistemleri

Bebek kamera sistemleri ile evinizin güvenliğini sağlayabilirsiniz.Ayrıca bebek kamera sistemleri olarak da kullanabileceğiniz bu sistemler siz evde yokken internet üzerinden izleme imkanı sunarak net ve eksiksiz bir görüntüleme ile her anı canlı olarak izleme yapabilirsiniz. İlave olarak ses eklenerek ortamdaki sesi de dinlemenize olanak sağlar.

Alarm Sistemleri

Ev Alarm Sistemleri ile güvendesiniz

Can ve mal güvenliğini koruma altına alın. Ev alarm sistemlerimiz hırsızlığa karşı çözüm yaratırken, aynı zamanda yangın, gaz kaçağı, acil sağlık ve panik durumları gibi özel çözümleri de kapsamaktadır. Güvenliğinizi sağlamak için kurgulanan ve montajı gerçekleştirilen güvenlik sistemlerinde, DSC, GE, Paradox , Neutron gibi tüm dünyada en çok tercih edilen ürünler kullanılmaktadır.

Ev alarm sistemi fiyatları kullanılan ekipmana göre değişim göstermektedir.Ev alarm sistemi ekstra ücret ödemeden sahip olabilirsiniz. Abonelik ev alarm sistemi taktırmanız halinde Citynet güvenlik sistemleri size özel hizmetler sunmaktadır.Bırakın güvenliğinizi sizin için düşünen ve uygulayan bir sisteminiz olsun ve değerli vaktinizde size kalsın.Alarm sistemleri artık hayatımızın her yerinde bize yardımcı olacak çözümler sunmaktadır. Sadece hırsızlık olarak bakamayacağımız kadar büyük bir mesele olan alarm sistemleri günlük yaşantımızda çoğu alanda hayatımızı kolaylaştırabilmektedir. Sizde bir an önce alarm sistemleri ile hayatınızı kolaylaştırmak için bizimle iletişme geçebilirsiniz.

Ömür Boyu Garanti :Ev alarm sistemi abone olan müşterilerimiz için ömür boyu garanti

Ücretsiz Kurulum : Ev alarm sistemleri için abone olan müşterilermize ücretsiz kurulum yapıyoruz.Ücretsiz kurulum için hemen bizi arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kiralık Alarm Sistemleri:Alarm sistemine abone olan müşterilerimiz için sistemi kullandığı süre boyunca tüm elektronik ekipmanlar ömür boyu garanti kapsamındadır.Herhangi bir arıza durumunda birebir değişim yapılmaktadır.

İşyeri Alarm Sistemleri

İşyeri alarm sistemleri ile ofisinizi ,fabrikanızı 7/24 güvende tutabilirsiniz.İşyeri Alarm sistemleri işyerlerinizi ve çalışanlarınızı korumak için alabileceğiniz tedbirlerin başında gelmektedir. Bir işyerinde çok sayıda tehlike yaşanabilir. Hırsızlık, yangın, elektrik kaçağı, gaz kaçağı, yangın vs. Bu durumlar için ya kendiniz sürekli işin başında olacaksınız ve bir yere ayrılamayacaksınız. Ya bir personel alacaksınız yada iyi kurgulanmış bir işyeri alarm sistemi ile gözünüz arkada kalmadan yaşayacaksınız.

Citynet Alarm Sistemleri tam bu noktada devreye girmektedir. Siz işlerinizle ilgilenirken kurmuş olduğunuz sistem sizi saydığımız tehlikelere karşı koruyacaktır. Bu tarz tehlikeler yaşandığında hızlı aksiyon alabilmekte çok önemlidir. Sizin yerinize on saniye içinde kolluk görevlilerini ve sizi de haberdar edecektir.

Ev alarm sistemi kiralık yaptıran müşterilerimize özel kamera sisteminide isterse kiralayarak güvenlik seviyesini en üst seviyeye çıkarabilirsiniz.Kiralık kamera sistemlerinde en uygun fiyat garantisi.

Kamera sistemi fiyatları güvenlik kamerası sayısı, bütçenize, evinizin ve işyerinizin büyüklüğüne bağlıdır. İhtiyacınız olan kamera sayısını belirlemek için kaç alanı izlemek istediğinizi, kamera görüntüleme açılarını, iç mekan ve dış mekan kameralarını göz önünde bulundurmanız gerekir.

Citynet güvenlik'in güvenli dünyasına sizde dahil olun. Hemen bizimle bizimle iletişme(0850 636 0 911 ) gecebilirsiniz Tags: kamera sistemleri, hd kamera sistemleri, ip kamera sistemleri, bebek kamera sistemleri , alarm sistemleri, ev alarm sistemleri