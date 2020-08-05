Kamu Başdenetçisi Malkoç’tan 'İstanbul Sözleşmesi' yalanlaması

Malkoç, son günlerde tartışma yaratan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Malkoç, ‘İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Kamu Denetçiliği’nin kararı’ haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek "Biz henüz karar vermiş durumda değiliz. İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin çekilmesiyle ilgili, İstanbul Sözleşmesi’nin iptaliyle ilgili kurumumuza 200’e yakın başvuru olmuştur. Bu başvurular inceleme aşamasındadır. İncelemelerimiz belli bir noktaya gelmiştir ancak Kamu Denetçiliği Kurumu olarak daha kararımızı vermiş değiliz" dedi.

Bazı medya organlarında ‘Kamu Denetçiliği Kurumu kararını açıkladı’ diye bir bilgi dolaştığını belirten Malkoç, "Bunun düzeltilmesini arzu ediyoruz. İncelemelerimiz, araştırmalarımız bittiğinde kararımızı basınla ve kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.





