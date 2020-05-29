  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 29 Mayıs 2020 20:58

Kamuda İdari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı, kamuda idari izinleri düzenleyen genelge yayımlandı. İşte o genelgenin detayları..

Kamuda İdari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayımlandı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Milyonlarca memurun merakla beklediği, idari izinleri ve esnek çalışmayı kaldıran genelge Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, yönetici kadro ve pozisyonlarında çalışanlar hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kronik hastalığı olanlar idari izinli sayılacak.

İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılamayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar göreve çağrılabilecek.

Yeni genelge gereğince, engelli personel, hamileler, yasal süt izni kullananlar, 1 Haziran’da göreve başlayacak.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kamu , genelge , personel
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM