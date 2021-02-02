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  3. 02 Şubat 2021 14:42

Kandil'de 10 terörist öldürüldü!

Terör örgütü PKK'lı hainler, F-16'larla vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, MİT-TSK iş birliğiyle Kandil'de 10 teröristin düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildiğini paylaştı.

Kandil'de 10 terörist öldürüldü!
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.
 

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