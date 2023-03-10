Kapadokya'da deprem riski var mı?

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, Kayseri ve Niğde bölgesinde büyük ve yıkıcı deprem beklemediklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle birçok kentte yurttaşların tedirginliği sürerken, uzmanların da deprem riskine yönelik açıklamaları devam ediyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, Kayseri ile Niğde bölgesinde büyük ve yıkıcı deprem beklemediklerini söyledi.

"SARSINTILARI DOLAYLI YÖNDEN HİSSEDİYORUZ"

Niğde ve Kayseri bölgesinde peş peşe yaşanan depremlerin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Anadolu fay hattını ötelemesinden kaynaklandığının altını çizen Akın, şöyle konuştu:

“Kayseri ve çevresinde tetiklenmiş depremler olmaya devam ediyor. Bu depremler 6 Şubat'ta yaşadığımız 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin bir sonucu olarak Anadolu fayının ötelenmesinin bir sonucu olarak meydana geliyor. Kayseri çevresindeki Erkilet fay zonu içerisindeki fay segmenlerinde depremlerle karşılaşıyoruz. Büyüklüğü 4-5 arasında olan depremler yaşadık. Bu depremlerin sarsıntılarını, Nevşehir ve Kapadokya olarak dolaylı yönden hissediyoruz.”

Olası bir depremde yaşanabileceklere ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Akın, “Bu sarsıntılara baktığımız zaman Kapadokya’daki doğal mirası olumsuz yönde etkilemesi çok da mümkün değil. Ancak yamaçlardaki limit denge ve askı konumlarında olan kaya düşmeleri ile karşılaşabiliriz. Ayrıca bazı kritik dengede olan peribacalarının şapkalarında blok düşmeleri ile karşılaşabiliriz. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadık” dedi.

"AKTİF FAY HATLARIMIZ MEVCUT"

Nevşehir çevresinin aktif fay hatları ile çevrili olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mutluhan Akın, şunları kaydetti:

“Ülkemiz deprem bölgesi. Ne zaman nerede ve nasıl olacağı, hangi tarihte ve hangi saatte olacağını, bugün ki teknoloji ile bilmek mümkün değil. Bu nedenle zaman zaman ülkemizde depremleri yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz. Orta Anadolu açısından baktığımız da ülkemizin iki fay zonu olan Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay zonuna biraz uzak bir noktadayız. Ancak bölge içerisinde aktif fay hatlarımız mevcut.”

"BU FAYLARI ÜRETEBİLECEĞİ DEPREM BÜYÜKLÜKLERİ..."

Nevşehir özelinde olabilecek depremleri de değerlendiren Akın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kuzeyde Gümüşkent fayı, doğuda Kayseri Erkilet fay hattı, batıda da Tuz Gölü fay hattı, güneydoğuda da Derinkuyu fay hattı gibi aktif fay hatlarıyla çevrelenmiş durumda. Bu fayların üretebileceği deprem büyüklükleri daha sınırlı. Bu fay hatlarının belirli büyüklükte deprem üretme potansiyeli var. Bu depremler fay hatlarına göre değişmekte olup, Orta Anadolu’da genellikle orta ölçekli deprem üretebilecek faylar mevcut. Bu ana kadar ne peribacalarında, ne de vadilerde ve yamaçlarda kaya düşmesi ve peribacalarında yıkılma gibi olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Bölgede çok sayıda kaya oyma mekânımız var. Atıl durumda olanlarda sorun yaşanabilir. Ancak bununla ilgilide olumsuz bir durum rapor edilmedi.”

AA