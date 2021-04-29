İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu akşam saat 19.00'da başlayacak tam kapanma uygulamasına ilişkin ''Muafiyet belgeleri titizlikle incelenecek ve gerekli şartları taşımayanlara kesinlikle işlem yapılacaktır'' dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu akşam saat 19:00 itibarıyla başlayacak olan tam kapanmaya ilişkin, Twitter üzerinden uyarıda bulundu.

"MUAFİYET BELGESİ OLMAYANLARA İŞLEM YAPILACAK"

Vali Yerlikaya, "Bugün başlayacak tam kapanmada; 1783 Jandarma, 17254 Polis, 127 Sahil Güvenlik olmak üzere toplam personelimiz sürekli görev başında olacaktır. Muafiyet belgeleri titizlikle incelenecek ve gerekli şartları taşımayanlara kesinlikle işlem yapılacaktır." açıklamasını yaptı.

DENETİMLER DENİZDE DE DEVAM EDECEK

Denetimlerin karada olduğu gibi denizde de aralıksız devam edeceğini aktaran Vali Yerlikaya, 6 sahil güvenlik unsurunun 54 personel ile 7 gün 24 saat görev yapacağını belirtti.

TOPLAMDA 20 BİNE YAKIN PERSONEL

Tam kapanmada İstanbul'da görev alacak personel sayısını da açıklayan Yerlikaya, 1783 jandarma, 17 bin 254 polis, 127 sahil güvenlik olmak üzere toplamda 19 bin 164 personelin görev başında olacaklarını ifade etti.