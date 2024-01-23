  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kapıkule'de ele geçirildi: Tırın içinden çıkan herkesi şoke etti

Kapıkule'de ele geçirildi: Tırın içinden çıkan herkesi şoke etti

Kapıkule'de ele geçirildi: Tırın içinden çıkan herkesi şoke etti
Güncelleme:

Kapıkule sınır kapısında arama yapılan bir tırda cesna tipi uçak ele geçirilirken sürücü gözaltına alındı.

Kapıkule sınır kapısında ilginç bir olay yaşandı. Bulgaristan'dan gelen bir tırın içinde parçalara ayrılmış uçak bulundu. İlk bilgilere göre Sırbistan uyruklu sürücü gözaltına alındı. Habertürk'te yer alan habere göre ise uçağın ise kime ait olduğu belirlenemedi. Eğer sahibi çıkmazsa kaçak mal durumuna düşecek olan uçak satışa çıkarılacak.

UÇAK HAVA LİMANINA ÇEKİLDİ

El konulan uçağın Çorlu Havalimanı'na gönderilmek üzere yazışmalar yapıldı. Fakat burada yer olmadığı için başka bir TIR’a yüklenen uçak muhafaza edilmek üzere Atatürk Havalimanı'na çekildi.

SAHİBİ ÇIKMAZSA SATILACAK

Kapıkule Sınır Kapısı'nda beyan harici ele geçirilen ve antika olarak değerlendirilen uçak dönemin en lüks 3 yolcu taşıma uçağı konumumda. Kısa mesafe iniş kalkış yapabilme özelliğine sahip uçağın piyasa değeri de 620 bin Türk Lirası.

Kapıkule'de ele geçirildi: Tırın içinden çıkan herkesi şoke etti - Resim : 1

Eğitim uçağı olarak üretilen tek motorlu 11 metre kanata sahip uçağın uzunluğu ise 8.28 metre. Uçak günümüzde hala eğitim uçağı olarak kullanıyor. Kaçak eşya olarak yakalanan uçağın adli sürecin tamamlanmasının ardından satılabileceği kaydedildi.

Sürücü daha sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Etiketler tır kapıkule uçak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vatandaşın karla imtihanı! Sokaklar buz pistine döndü; onlarca yaralı var! Vatandaşın karla imtihanı! Sokaklar buz pistine döndü; onlarca yaralı var! Cübbeli Ahmet'ten Başak Demirtaş yorumu: ''İmamoğlu seçimi kaybeder'' Cübbeli Ahmet'ten Başak Demirtaş yorumu: ''İmamoğlu seçimi kaybeder'' Chery'nin 1 milyon TL altındaki yeni SUV'u ortaya çıktı Chery'nin 1 milyon TL altındaki yeni SUV'u ortaya çıktı AK Parti'nin seçim müjdesi ortaya çıktı: Memurlara ''refah payı'' geliyor AK Parti'nin seçim müjdesi ortaya çıktı: Memurlara ''refah payı'' geliyor Türkiye bu psikopatı konuşuyor: 9 saatte 10 kişiyi bıçakladı Türkiye bu psikopatı konuşuyor: 9 saatte 10 kişiyi bıçakladı Biri bitiyor biri başlıyor! Kovid-19'un yeni varyantı için korkutan uyarı Biri bitiyor biri başlıyor! Kovid-19'un yeni varyantı için korkutan uyarı 900 yataklı Şehir Hastanesi yükseliyor! Son hali böyle görüntülendi 900 yataklı Şehir Hastanesi yükseliyor! Son hali böyle görüntülendi İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Sincanlı Erkal'dan sahne ücretine rekor zam İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Sincanlı Erkal'dan sahne ücretine rekor zam LPG ve motorinden sonra benzine zam geliyor LPG ve motorinden sonra benzine zam geliyor Zam farklarının ödeneceği tarih belli oldu Zam farklarının ödeneceği tarih belli oldu