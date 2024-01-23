Kapıkule'de ele geçirildi: Tırın içinden çıkan herkesi şoke etti

Kapıkule sınır kapısında arama yapılan bir tırda cesna tipi uçak ele geçirilirken sürücü gözaltına alındı.

Kapıkule sınır kapısında ilginç bir olay yaşandı. Bulgaristan'dan gelen bir tırın içinde parçalara ayrılmış uçak bulundu. İlk bilgilere göre Sırbistan uyruklu sürücü gözaltına alındı. Habertürk'te yer alan habere göre ise uçağın ise kime ait olduğu belirlenemedi. Eğer sahibi çıkmazsa kaçak mal durumuna düşecek olan uçak satışa çıkarılacak.

UÇAK HAVA LİMANINA ÇEKİLDİ

El konulan uçağın Çorlu Havalimanı'na gönderilmek üzere yazışmalar yapıldı. Fakat burada yer olmadığı için başka bir TIR’a yüklenen uçak muhafaza edilmek üzere Atatürk Havalimanı'na çekildi.

SAHİBİ ÇIKMAZSA SATILACAK

Kapıkule Sınır Kapısı'nda beyan harici ele geçirilen ve antika olarak değerlendirilen uçak dönemin en lüks 3 yolcu taşıma uçağı konumumda. Kısa mesafe iniş kalkış yapabilme özelliğine sahip uçağın piyasa değeri de 620 bin Türk Lirası.

Eğitim uçağı olarak üretilen tek motorlu 11 metre kanata sahip uçağın uzunluğu ise 8.28 metre. Uçak günümüzde hala eğitim uçağı olarak kullanıyor. Kaçak eşya olarak yakalanan uçağın adli sürecin tamamlanmasının ardından satılabileceği kaydedildi.

Sürücü daha sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.