Kar kapıya dayandı! Son yılların en sert kışı başlıyor!

Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahminlerinde cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının düşeceği ve 14 Şubat pazar günü İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin tamamında kar yağışı görüleceği duyuruldu. Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında aşırı soğuk ve yağışlı hava sisteminde anormal değişimler olmazsa son yılların en soğuk ve karlı günlerini görebileceğimizi açıkladı.

Ahmet Uçar mesajında "Bu hafta sonundan itibaren ülkemizi etkisi altına alacak aşırı soğuk ve yağışlı sistem beklentilerimiz doğrultusunda gelişimine devam ediyor. Sistemde anormal değişimler olmazsa Marmara ve Karadeniz bölgesi bir hafta boyunca son yılların en soğuk ve karlı günlerini görebilir" ifadelerine yer verdi.

Bu hafta sonundan itibaren ülkemizi etkisi altına alacak aşırı soğuk ve yağışlı sistem beklentilerimiz doğrultusunda gelişimine devam ediyor. Sistemde anormal değişimler olmazsa Marmara ve Karadeniz bölgesi bir hafta boyunca son yılların en soğuk ve karlı günlerini görebilir. https://t.co/l9jDxURnIl pic.twitter.com/pBToTZCHap — Ahmet Uçar (@aucarenator) February 9, 2021

Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuzey Batı bölgelerde Cuma gecesinden itibaren kuvvetli sıcaklık düşüşü (15 derece düşer), Marmara'da yağış az görünüyorsa, yağış olursa kar şeklinde olur" ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ DUYURMUŞTU

Meteoroloji'nin 'Orta ve uzun vadeli' tahmin haritasında göre İstanbul'a 14 Şubat pazar günü kar yağışı geri dönüyor. Kar yağışının İstanbul ile birlikte Marmara'nın tamamı ile İç Anadolu Bölgesi'nde ve Karadeniz'de de etkili olacak.

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