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  3. 07 Şubat 2021 11:56

Kara kış geri mi dönüyor? 7 gün boyunca kar yağabilir

Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken amatör tahminlere göre, 12 Şubat'ta yeni bir soğuk hava dalgası geliyor. İstanbul'da cuma günü başlaması beklenen kar yağışının 7 gün süreceği iddia ediliyor.

Kara kış geri mi dönüyor? 7 gün boyunca kar yağabilir
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Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı ve birçok ilde parçalı bulutlu bir hava gözleniyor. Amatör tahminlere göre, hafta ortasında yağışlar yurdu etkilemeye başlayacak ancak sıcaklıklar cuma gününe kadar düşmeyecek.

12 ŞUBAT'TA HAVA DEĞİŞİYOR
Küresel tahmin sistemlerine göre 12 Şubat Cuma günü yurt yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Hava hızla soğuyacak, yurdun önemli kısmını kar etkileyecek ve soğuklar şubat ayının sonlarına kadar yurdu terk etmeyecek.

Meteoroloji'nin son tahminleri şaşırttı! İşte 5 günlük hava durumuMeteoroloji'nin son tahminleri şaşırttı! İşte 5 günlük hava durumu

7 GÜN BOYUNCA KAR YAĞABİLİR
Gelecek cuma günü yurdu etkilemesi beklenen soğuk hava sistemi İstanbul'u da etkileyecek. Küresel tahmin sistemlerinin son verilerine göre İstanbul önümüzdeki cumadan itibaren kar yağışının etkisi altına girecek ve yaklaşık 7 gün boyunca kar yağışı aralıklarla sürecek. Soğuklar şubat sonuna kadar İstanbul'u terk etmeyecek.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminleri ise şöyle:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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haritalı hava durumu tahmini

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