Karadağ'da vatandaşlık mı, oturum izni mi ?

Hem Türkiye'ye yakınlığı hem de Avrupa Birliği üyesi olduğu için son yıllarda Türk vatandaşları arasında Karadağ'da yaşam araştırmalarına ilgi arttı. Artan ilgiyle birlikte dolandırıcılar da iş başı yaptı.

Son yıllarda hızla artan Karadağ'da yaşam araştırmaları konusunda özellikle Türk vatandaşları arasında ilgi çoğalmaya başladı.



Bu konuda profesyonel danışmanlık şirketi olarak hizmet vermekte olan, MonteGate Consulting Office firmasından en doğru bilgiyi sizlerle paylaşmak istedik.

İşte MonteGate Consulting Office kurucusu Hakan İlker Toraman'ın açıklamaları:

Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin’e Karadağ vatandaşlığı verilmesi ile bazı uyanık kişiler bunu kullanarak şirket kuran herkesin vatandaşlık alabileceği şeklinde yeni bir ticaret şeklini oluşturdular. Hatta 20-25 bin Wuro bedel ile şirket kurulduğunu sadece oturum izni aldıklarını da zaman zaman duymaktayız.

Karadağ'da vatandaşlık almak aslında o kadar kolay değil, en az 250 bin Euro'yatırım ve 100 bin Euro hibe etmeniz gerekmekte ve 6 ay bekleme süreniz var.

MonteGate, yatırım danışmanlığı olarak 2017 yılından beri hizmet veren bir firma.

Özellikle Karadağ'da ekonomik olarak pek çok karlı yatırım konusunda bilgi ve tecrübe sahibiyiz. Amacımız, burada şirket kurup oturum izni alınması ile birlikte, düşük vergi oranları ile, özellikle turizm, tarım, üretim konularında yatırım yapacak kişiler için, her türlü, destek, vergi indirimi, sigorta indirimleri ve bedelsiz tarım ve fabrika arazileri konusunda yatırımcılarımıza destek vermekteyiz.

Avrupa Birliği öncesinde, şirket kuruluş işlemlerinde, doğrudan sermaye blokajı geleceği için, şu anda şirket kurmanız gerçekten çok faydalı olacaktır. Özellikle de, şirket sahipleri aile bağlantısı ile, eş ve çocuklarına da oturum izni alabilmektedir. Bunda en büyük fayda AB'ye girildiğinde, Karadağ vatandaşı ile aynı haklardan yararlanabilinecektir.

Şirket kuruluşunuz ortalama 1 hafta içerisinde tamamlanmaktadır. Sonrasında ise oturum izni başvurunuz yapılmakta ve belgeleriniz tamam ise, 20 gün içerisinde, Karadağ Oturum ve Çalışma İzni Kimlik Kartınıza sahip olmaktasınız.

Burada, farklı ücretler ortaya çıkmaktadır. Kuruluş işlemlerinin tamamen Karadağ’da olması nedeniyle, mutlaka bir profesyonel yardım ihtiyacınız doğmaktadır.

Ve bu da pek çok kişi için yeni bir gelir kapısı yanında ucuz dolandırıcılık hizmetine dönüşmüş durumda.

Karadağ'da yürürken Türkçe konuştuğunuzu duyan kişiler yanınıza gelerek 500, 1000 Euro'ya şirket kuracaklarını söylerler ve sonrasında ya bu para ile kaybolur ya da üzerine yavaş yavaş sizden ilave ödeme bedelleri altında para almaya devam ederler, sonuçta hem ödediğiniz bu bedeller karşılığını net alamayabilir veya eksik bilgi ve yanlış başvurular sonucu oturum ve çalışma kimliğinizi alamayabilirsiniz.

En son 1 hafta önce, yabancılar şubesinde tek başlarına bırakılmış 2 Türk vatandaşı, sosyal medya üzerinde videolarını izledikleri bir kişiye, o kadar çok güvenmişler ki, Şirket için 2000 Euro ödediklerini, sonrasında oturum için ilave 1400 Euro ödemelerine rağmen, danışmanlık firması olduğunu söyleyen bu kişiler, sabah 6 da sıraya girmelerini söylemiş ve gitmişler. Yabancı dilleri de olmayan vatandaşlarımız, şaşkın bir şekilde ne yapacaklarını bilemeden beklerken, kendileri ile görüşerek, şube içerisinde de tüm işlemleri için ücretsiz olarak destek verdik ve ne yazık ki, bir tanesinin tüm evrakları hatalı ve eksik çıkması sebebiyle oturum izni alamadı.

Kendisine ev adresi beyanı verilmemişti. Ayrıca Karadağ'da denklik olarak sunması gereken mezuniyet diploması da bakanlığa verilmemişti. Yine kurulan şirket başka bir şehirde iken, başvuruyu yaptığı şehirde ikametgahı olmadığı için şüpheli işlem olarak görüldü. Ve tüm işlemleri tamamlayıncaya kadar rededildi.

Yanımızda danışman olduğunu söyleyen kişiyi aradığında, bu ücretler sadece başvuruya kadar olan ücretler olduğu ve sonrasında yardım edemeyeceklerini telefonda öğrendiler.

Oysaki bizler vicdani ve ahlaki olarak bedelsiz çözüm sağlamaya çalışırken, başka bir Türk vatandaşını kandıran yine bir Türk olması oldukça üzücü.

Yine bir sosyal medya kanalında, popüler olan danışmanlık firması olduklarını belirten kişiler, 2.000 Euro altında kurulumun imkansız olduğu dolandırıcı olduklarını söylemekteler. Halbuki, biz kendi kar marjımız dahil 1.760 Euro ile şirketinizi kurmaktayız. Ve aylık ödemelerinizi sürpriz çıkartmadan size bildirmekteyiz.





Karadağ'da gerçekten şirket kurmak istiyorsanız, öncelikle firmayı araştırın, gerekirse size vereceği hizmetlerin dökümünü yazılı olarak isteyin. Hatta bu hizmetleri vermeyecek olursa tazminat talep edin.

Muhasebe ve sigortanızı size söylemeyen, sonrasında istediği uçuk rakamları kabul ettirmeye çalışanlar da olmaktadır.

Banka evraklarınızı düzenlemek için bile sizden para talep edebilirler, oysa bu işlemler kesinlikle ücretsizdir.

Sırf Youtube, Facebook veya Instagram'da sempatik konuşmalar ile size güven vermeye çalışanlara karşı en önemli kozunuz, ödeme yapmadan önce sadece Karadağ şirket hesaplarına ödeme yapacağınızı ve faturanızı istediğinizi belirtin.

Ayrıca siz şirketinizi kurduktan sonra ev adresiniz için aylık ödemeler ve sanal ofis kaydı ile şirket adresi ücretleri kimlik başvurunuz sırasında çıkarılabilir. Bu konuları da mutlaka netleştirmenizi öneririz.



Resmi olarak danışmanlık yapmayan, kişi ve firmalar size fatura düzenleyemezler. Emlakçılar, danışmanlık firması değildir emlakçıdır. Bu konuda, yeterli kanuni bilgiye sahip değillerdir. Ev kiralarsanız, emlakçı 1 aylık kirayı sizden talep edemez.

Şirket kuruluşunu yapacağınız danışmanlık firmasının avukatı olup olmadığını sorun, varsa isim ve telefon bilgilerini mutlaka isteyin.

Merdiven altı, İngilizce bilmeyen muhasebeci ile çalışan kişilerle şirket kurulmaz, kurulduktan sonra en basit bir muhasebe işlemi için, dışarıdan para ile tercüman tutmak zorunda kalırsınız.

Muhasebecinin adını sorun, tam görevini, adresini öğrenin, eğer Karadağ'da iseniz, ofisini ziyaret edebilirsiniz,. Çalışan sayısı ofisin yoğunluğu, İngilizce bilgileri size doğru kişiler ile çalışıp çalışmadığınızı gösterir.

300, 500, 1000 firma kurduk diyenlere aldanmayın, o kadar firma kurmuş olsalar, öncelikle kendi içlerinde özel muhasebe sistemleri, harika ofisleri ve onlarca çalışanları olurdu. Lütfen zamanınızın, paranızın ve kendinizin kıymetini bilerek sadece şirket kurmak için iş yapanlarla değil, profesyonel olarak bu amaçlı kurulmuş firmalar ile çalışınız.

Şu anda en pratik sistem ile Türkçe Şirket kuruluş vekaleti vererek, şirketinizi siz Karadağ'a gelmeden kurabilmekteyiz. Bu vekalet içerisinde başka bir izin bulunmaz. Şirket kuruluşu ile birlikte vekalet sonlandırılır. Muhasebe ödemesi, banka hesapları için vekalet asla vermeyiniz.

Ortalama muhasebe ücretiniz aylık 50 Euro'dur. Size sonradan sürpriz çıkarılmasını önlemek için bunu mutlaka konuşun. Asla elden muhasebe ve vergi, SGK ödemelerini yapmayın her zaman muhasebe banka hesaplarına aktarın.

Karadağ'da doğru firmalar ile, doğru başlangıç yaparsanız hem yatırım olarak kazançlı olursunuz, hem de şirketiniz ile ilgili sorunlarınızda kendinize muhatap her zaman bulabilirsiniz.

İsterseniz, Airmontenegro havayolları ile anlaşmalı olarak, 3 günlük tanıtım turlarımıza katılabilir, şirketinizi kurmadan önce ülkeyi görebilir, işiniz ile ilgili konulardaki firmaları ve fiyat politikalarını da gözlemleyebilirsiniz.

Sizi bankada, yabancılar şubede, muhasebe de yalnız bırakmayacak, "10 dakika işim çıktı siz buraya gidin halledin" yada "bu hizmetler ayrıca ücretlendirilir" diyerek haberiniz olmayan ödemeler ile size ek bedeller çıkaracak kişilerden lütfen uzak durun.

İster, fastfood içın isterseniz otel, danışmanlık firmanız bu konularda bilgili ve uzman olmazsa sizi uyarmazsa çok daha büyük rakamlarda cezalar ile karşılaşabilirsiniz.

Bize her zaman montegate.me (me uzantası Montenegro - Karadağ'a aittir) adresinden ulaşabilirsiniz. Sadece şirket kuruluşu değil, sonrasındaki tüm talep ve sorunlarınızda da, yerel avukatlarımız ve mali müşavirlerimiz ile çözüm odakları hizmet vermekteyiz.