Karadeniz'de gemi kazası

Kilyos açıklarında gemi kazası yaşandı. Rus savaş gemisi ile canlı hayvan yüklü kargo gemisinin çarpıştığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti ekipleri gemi kazasının olduğu bölgeye hareket etti. Rus savaş gemisi çarpışma sonrası batmaya başladı.

77 PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ

İlk gelen bilgiler kaza sonrası denize düşen 45 Rus askerin kurtarıldığı, 15 Rus askerin ise bulunması için çalışmaların devam ettiği yönündeydi.

Ancak ilerleyen dakikalarda 77 personelin tahliye edildiği haberi geldi.

Çarpışmanın yoğun sis nedeniyle gerçekleştiği değerlendiriliyor.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Filosu'na ait Liman isimli araştırma gemisi İstanbul Boğazı'nın 40 kilometre kuzeybatısında hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen Aşot-7 isimli bir başka gemiyle çarpıştı. Liman gemisinin mürettebatından kimsenin ölmediği ya da yaralanmadığı belirtildi.

GEMİDE 8 BİN 800 KOYUN VARDI

Yük taşıma gemisinde 8 bin 800 koyunun olduğu öğrenildi. Romanya'dan yola çıkan gemi Ürdün'e doğru seyir halindeydi. Yük taşıma gemisinde 17 personel vardı. O personellerle ilgili bir sorun olmadığı bildirildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN MEDVEDEV'E TELEFON

Başbakan Binali Yıldırım, Karadeniz’de meydana gelen gemi gazası nedeniyle Rus mevkidaşı Dimitri Medvedev ile telefonda görüşerek, üzüntülerini dile getirdi.