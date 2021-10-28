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Karahindiba oyununa ''müstehcenlik''ten iptal

Karahindiba oyununa ''müstehcenlik''ten iptal

Oyuncu Sertaç Demir’in Karahindiba oyunu, Hatay Valiliği tarafından ‘uygun görülmemiştir’ gerekçesiyle iptal edildi. Oyun müstehcen sayıldı.

Duvar’dan Burcu Özkaya Günaydın’ın haberine göre; Antakya’da dün akşam Meclis Kültür Merkezi’nde sahnelenmesi beklenen tek kişilik tiyatro oyunu “Karahindiba”, gösterimine 4 saat kala Hatay Valiliği tarafından ‘uygun görülmemiştir’ denilerek iptal edildi.

VALİLİK YASAKLADI

Yıllardır birçok defa İstanbul’da, İskenderun’da ve Antakya’da sahnelenen oyunu en son 25 Eylül’de Samandağ’da sahnelediklerini belirten tiyatrocu Sertaç Demir, “Oyuna 4 saat kala bana bir gerekçe gösterilmeden oyunum iptal edildi. ‘Uygun görülmemiştir’ ne demek? Defalarca sahnelenen, okullarda oynanan bir oyun. Yasal hakkımızı kullanıp, itiraz edeceğiz” dedi. Demir, oyunun iptalinin gerekçesi öğrenmek için Hatay Valiliği’ne gittiğinde, danışman ile valinin gerekçe hakkında konuşmasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen yazıya göre ‘müstehcen olduğu gerekçesi’ ile oyunun iptal edildiğinin konuşulduğunu belirtti. Demir, “Danışman ile vali konuşuyordu. Oyunda testis kelimesi geçtiği için müstehcenlik içerdiği gerekçesi ile oyun iptal edildiği söylendi. Bana bunu direkt demediler ama duydum. Vücudun bir organı olan testis nasıl bir müstehcenlik barındırır ki anlamakta zorlanıyorum. Ve defalarca oynandı bu oyun, yıllardır sorun olmuyor da şimdi mi oldu?” dedi.

Etiketler Karahindiba Sertaç Demir Karahindiba Sertaç Demir müstehcen
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