Karaköy sahilinde çirkin manzara

Beyoğlu Karaköy Sahilinde deniz üzerinde biriken çöp tabakaları görenlerin tepkisine neden oldu. İstanbul Boğazını kullanan gemilerden ve çevredeki insanlar tarafından atılan çöplerin kıyıya vurmasıyla Karaköy Sahili'nde çirkin görüntüler oluştu. İstanbul Boğazı üzerinde oluşan kirlilik sebebiyle deniz anası sayısında da artış yaşandı.

BOĞAZDAKİ KİRLİLİĞİ GÖRÜNCE MÜŞTERİLERİN YEMEK YİYESİ GELMİYOR

Normalleşme süreciyle Karaköy Sahili'ndeki restoranlarını açan Ferit Gümüş, "Manzara iyi değil tabi. Burada deniz ve Ayasofya manzaralı yemek yiyelim diyorlar ama denizdeki kirliliği görünce yemek yiyesi bile gelmiyor. Oturmuyorlar, oturdukları zamanda denizlerin ve boğazın neden kirli olduğunu merak ediyorlar ve mevcut duruma iyi bakmıyorlar. Buralara iyi bakmamız lazım. Her ülkede böyle güzellikler bulamazsınız. Bu halde görmemiz iyi değil. Burası bulunulmaz bir şehir. Değerini bilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.



