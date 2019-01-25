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  3. 25 Ocak 2019 13:47

Karamehmet'in hapis cezasına 6 ay erteleme kararı

Çukurova Holding'in sahibi ünlü işadamı Mehmet Emin Karamehmet'in Pamukbank'ın sahibi olduğu dönemden yargılandığı davada aldığı hapis cezasının infazı 6 ay ertelendi.

Karamehmet'in hapis cezasına 6 ay erteleme kararı
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Bir dönem Yapı Kredi, Turkcell, Digiturk ve BMC gibi şirketlerin sahibi olan ünlü işadamı Mehmet Emin Karamehmet (75), Pamukbank’ın da sahibi olduğu dönemde yargılandığı davadan ceza almıştı. Karamehmet'in, 417 milyon liranın zimmetine geçirilmesiyle ilgili olarak aldığı hapis cezası sağlık sebebleriyle 6 ay ertelendi.

Karamehmet, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 yıl 1 ay hapis cezasınaçarptırılmış ve bu kadar Yargıtay tarafından onanmıştı. 6 ayın sonunda Karamehmet’in sağlık durumuna göre infaz işlemleri tekrar değerlendirilecek.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ndeki dava ve infaz dosyasındaki bilgilere göre Karamehmet, ağız tabanında tümor teşhisiyle geçtiğimiz 10 Ağustos’ta özel bir hastanede ameliyat oldu. Ameliyata ve sonrasındaki tedavi sürecine ilişkin raporlar mahkemeye sunuldu. Raporlara göre Karamehmet, ancak sıvı gıdalarla beslenebiliyor.

Yapılan değerlendirme neticesinde 75 yaşındaki Karamehmet, Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. 26 Eylül’de Adli Tıp Kurumu’nda muayene olan Karamehmet’e sağlık sorunları ve tedavisinden dolayı 6 ay için ceza ertelemesi verilmesi 2 Ekim tarihinde uygun görüldü. Karamehmet’in cezasının infazı böylece 6 aylığına ertelendi. 6 aylık sürenin sonunda Karamehmet tekrar muayene edilecek ve çıkacak sonuca göre yeniden karar verilecek.

Mehmet Emin Karamehmet
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