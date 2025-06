Karantinadaki kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, karantina nedeniyle hayvanlarını satamayan üreticilerin elindeki kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu'nun alacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, bayramı süresince, bakanlık ekiplerinin hem kurban satış hem de kurban kesim noktalarındaki denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Yumaklı, "Her yıl olduğu gibi üreticilerimizin ellerinde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu olarak satın almış olacağız. İlavaten bu yıl yeni bir uygulama başlattık. Karantina sebebiyle hayvanlarını satmak için kurban pazarlarına sevk edemeyen üreticilerimizin de ellerindeki kurbanlıkları veya hayvanları, karantina şartlarının bitmesi ve sağlıklı olmaları koşuluyla yine Et ve Süt Kurumu olarak alacağız" dedi.

KURBANLIK ALIM FİYATLARI

Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ESK tarafından bu yıl için belirlenen kurbanlık karkas kilogram fiyatları şöyle: Tosun 400 TL, düve 370 TL, inek 340 TL, kuzu 400 TL, toklu 360 TL, koyun 350 TL, oğlak 260 TL, çepiç 220 TL, keçi 190 TL. Açıklamada ayrıca söz konusu fiyatların tavan fiyatlar olduğu; yaş, cinsiyet, randıman ve karkas ağırlığına göre değişiklik olabileceği belirtildi.

