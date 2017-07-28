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  3. 28 Temmuz 2017 23:43

Karar sonrası adliye önünde protesto

Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik soruşturma kapsamında verilen karar sonrası adliye önünde protestolar nedeniyle güvenlik önlemleri arttırıldı.

Karar sonrası adliye önünde protesto
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Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan yazar, yönetici, çizer, muhabir ve avukatlarımızın yargılandığı davada ara kararın açıklanması beklenirken yurttaşlar Çağlayan Adliyesi önünde "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı. Kararın açıklanmasının ardından da sloganlar devam etti.
 
Cumhuriyet davasında yargılanan arkadaşlarımız davanın ilk dört gününde yaptıkları savunmalarla hakkındaki iddiaları çürüttü. Yurttaşlar, Çağlayan Adliyesi önünde gazetemizin tutuklu yazar, yönetici, muhabir ve avukatlarının tahliyesi kararını 'Özgür basın susturulamaz', 'Hak, hukuk, adalet',  'Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet', 'Susma haykır, özgür basın haktır' sloganları ile beklediler.

Kararın açıklanması beklenirken Çağlayan Adliyesi önünde Çevik Kuvvet polisleri arttırıldı. 

KARARIN ARDINDAN SLOGANLI TEPKİ

Savcının mütaalasının ardından ara kararını açıklayan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Güray Öz, Musa Kart, Bülent Utku, Hakan Kara, Önder Çelik, Kemal Güngör ve Turhan Günay'ın tahliyesine, Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Akın Atalay, Murat Sabuncu ile Kemal Aydoğdu'nun tutukluluğunun devamına karar verdi.

Kararın ardından Çağlayan Adliyesi önünde bekleyen kalabalık 'hak, hukuk, adalet' sloganı ile karara tepki gösterdi.

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