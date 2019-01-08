SON DAKİKA
EĞİTİME KAR ENGELİ ! BİRÇOK İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Asgari ücretliler 50 gün devlete çalışacak
Asgari ücretliler 50 gün devlete çalışacak
Dolar yeni bandını buldu ! İşte günün ilk rakamları
Dolar yeni bandını buldu ! İşte günün ilk rakamları
Hava sıcaklıkları 9 derece birden artacak !
Hava sıcaklıkları 9 derece birden artacak !
Doğalgaz indirimi futaraya yansımadı ! Şikayet yağıyor...
Doğalgaz indirimi futaraya yansımadı ! Şikayet yağıyor...
Eğitime kar engeli ! Birçok ilde okullar tatil edildi
Eğitime kar engeli ! Birçok ilde okullar tatil edildi
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 yeni danışman
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 yeni danışman
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 08 Ocak 2019 07:57

Karda drift pahalıya patladı

Elazığ'da kar yağışını fırsat bilip araçlarıyla drift yapan 3 sürücüye, 15 bin 30 TL para cezası kesildi.

Karda drift pahalıya patladı
A+ A-

Elazığ’da gece saatlerinde başlayan kar yağışını fırsat bilip Harput’a çıkan 3 sürücü araçlarla drift yaparken jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, 15 bin 30 TL para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin 2’şer ay hem ehliyetlerine el konuldu, hem de araçları trafikten men edildi.

Olay, merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi Balakgazi meydanında yaşandı.İlk önce meydana biri otomobil, diğeri hafif ticari iki araçla gelen arkadaşlar, kar yağışında drift yapmaya başladı. Bu sırada İl Jandarmaya bağlı Harput Karakol Komutanlığı ekipleri Mobese kamerasından drift yapan araçları fark etti. Drift yapan 2 sürücüde araçlarla birlikte yakalandı.



Bölgeyi sürekli takipte tutan jandarma ekipleri, bir aracın daha drift yaptığını fark etti. O sürücüde aracıyla drift yaparken suç üstü yakalandı.



3 sürücünün her birine 5 bin 10 TL’den toplam 15 bin 30 Tl para cezası verilirken, 2’şer ay hem ehliyetlerine el konuldu, hem de araçları trafikten men edildi.

Sürücülerin tekrar ehliyetlerini almaları için psikoteknik muayeneye gitmesi gerektiği de öğrenildi.



İHA

elazığ , drift , sürücü , kar yağışı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM