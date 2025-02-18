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KARDEMİR tesisinde korkutan patlama

KARDEMİR tesisinde korkutan patlama
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Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ’de (KARDEMİR) meydana gelen curuf patlaması paniğe neden oldu.

KARDEMİR Curuf Tumba Tesisi’nde akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Şiddetli patlama nedeniyle gökyüzüne dumanlar yükselirken, sarsıntı yakın çevreden hissedildi. Vatandaşları korkutan patlama anı cep telefonu kamerasına yansırken, patlamanın curuftan kaynaklandığı öğrenildi. Olay sonrası tesisin o bölümünde maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ’de (KARDEMİR) meydana gelen curuf patlaması paniğe neden oldu.

Etiketler KARDEMİR patlama curuf
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