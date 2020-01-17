Kargo firmalarına ceza yağdı!

Rekabet Kurumu, posta/kargo taşımacılığı pazarında faaliyet gösteren 36 şirket hakkında, müşteri paylaşımı yapmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini (Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar) ihlal edip etmediklerine dair soruşturmayı tamamladı. Buna göre 4 firmaya 61 milyon 400 bin lira para cezası verildi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre para cezasına çarptırılan firmalar şu şekilde:

DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.'ye 19 milyon 328 bin 140,14 TL

TNT International Express Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti.'ye 15 milyon 341 bin 376,57 TL

UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş.'ye 16 milyon 347 bin 149,29 TL

Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.'ye 10 milyon 384 bin 054,73 TL

32 firma hakkında ise idari para cezası verilmesine yer olmadığına oy çokluğuyla karar verildi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Posta/kargo taşımacılığı pazarında faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin müşteri paylaşımı yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

16.01.2020 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;

DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.

TNT International Express Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti.

UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş.

Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.’nin

4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine karar verildi.