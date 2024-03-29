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Kargo gemisi arızalandı: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Kargo gemisi arızalandı: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
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İstanbul Boğazı'nda bir kargo gemisi, dümen arızası yaşadı. Bu durumun ardından İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak ve geçici bir süre için askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle; çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" dedi.

Etiketler istanbul boğz gemi trafik
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