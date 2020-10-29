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  3. 29 Ekim 2020 14:03

Kariye'nin ibadete açılışı ertelendi

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Kariye'nin ibadete yeniden açılışının ertelendiğini duyurdu.

Kariye'nin ibadete açılışı ertelendi
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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Kariye’nin ibadete açılması, hazırlıkların tekemmül sürecinin devam etmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, salı günü yaptığı açıklama ile Kariye Camisi'nin, 30 Ekim'de kılınacak cuma namazı ile birlikte 72 yıl sonra ibadete yeniden açılacağını duyurmuştu.

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