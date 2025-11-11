Kasım ayının ilk seçim anketi açıklandı: İşte partilerin son oy oranları

  1. Anasayfa
  3. Kasım ayının ilk seçim anketi açıklandı: Zirvede burun farkı!

Güncelleme:

ASAL Araştırma'nın 26 ilde 1-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği "bu pazar bir milletvekilliği seçimi olsa" anketinin sonuçlarını yayınladı. İşte son ankette partilerin oy oranları...

Kasım ayının ilk seçim anketinin sonuçları açıklandı. ASAL Araştırma 26 ilde 1-9 Kasım (2025) tarihlerinde vatandaşlara "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" ve "hükümeti hangi alanlarda başarılı buluyorsunuz?" sorularını yöneltti.

Araştırma, 1-9 Kasım tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 15 kişiyle, CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle gerçekleştirildi. Kararsızlar, oy kullanmayacağını belirtenler ve fikrim yok diyenler orantısal olarak dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları belirlendi.

İşte Kasım ayının ilk kamuoyu araştırmasının sonuçları:

ASAL'ın "hükümeti hangi alanlarda başarılı buluyorsunuz?" anketinde AK Parti iktidarının en başarılı bulunduğu alan yüzde 54,7 ile savunma sanayi oldu. Ancak bu alandaki başarı oranı bile yüzde 55’in altında kaldı. Sonuçlar vatandaşların AKP'nin temel politkalarını bile desteklemediğini ortaya çıkardı. Katılımcılar iktidarın en başarısız olduğu alanlar olarak ekonomi, adalet, işsizlik, eğitim ve aile politikalarını gösterdi.

Kamuoyu araştırmasında ayrıca katılımcılara "bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu da yöneltildi. Ankette CHP yüzde 32.8 ile birinci parti oldu. AK P ise oyların yüzde 31.2'sini alabildi.

CHP: Yüzde 32.8
AK Parti: Yüzde 31.2
DEM Parti: Yüzde 8.9
MHP: Yüzde 8.3
İYİ Parti: Yüzde 5.5
Zafer Partisi: Yüzde 4.2
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2.9
Anahtar Parti: Yüzde 1.9
Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.3
Diğer: Yüzde 3.0

Kararsızlar dağıtılmadan önce zirve kararsızların oldu

Kararsızlar dağıtılmadan önceki ham verilere bakıldığında, ankete katılanların %26,8’i “kararsızım, oy kullanmam” yanıtını verdi.

Bu oran, partilerden herhangi birinin açık ara farkla öne çıkamadığını ve kararsızların belirleyici rolünü koruduğunu gösterdi.

Bu durumda CHP %24,0, AK Parti %22,8, DEM Parti %6,5, MHP %6,1, İYİ Parti %4,0 oy alırken diğer partiler %3’te kaldı.Kararsızlar dağıtılmadan önceki ham verilere bakıldığında, ankete katılanların %26,8’i “kararsızım, oy kullanmam” yanıtını verdi. Bu oran, partilerden herhangi birinin açık ara farkla öne çıkamadığını ve kararsızların belirleyici rolünü koruduğunu gösterdi.Bu durumda CHP %24,0, AK Parti %22,8, DEM Parti %6,5, MHP %6,1, İYİ Parti %4,0 oy alırken diğer partiler %3’te kaldı.

 

 

