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Kastamonu'da yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'da yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak tarlasında çalıştıkları sırada sağanak yağışa yakalanan iki kişi, sığındıkları kulübenin üzerine yıldırım düşmesi neticesinde hayatını kaybetti.

Olay, Taşköprü'nün Yavuç köyü Yavuçkırı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet Ş. (58), Salim D. (50) ve Hakkı Sinan Ş. (36), sarımsak tarlasında çalıştıkları sırada sağanak yağışa yakalandı. 3 kişi sağanak yağıştan korunmak için tarlanın yakınında bulunan kulübeye sığındı.

SIĞINDIKLARI KULÜBEYE YILDIRIM DÜŞTÜ
Vatandaşların sığındığı kulübenin üzerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu Hikmet Ş., Salim D. ve Hakkı Sinan Ş. yaralandı. Şahısların yakınları, yaralıları traktörün arkasında bulunan teknenin içerisine koyarak yol kenarına kadar getirdi.

2'Sİ HAYATINI KAYBETTİ
Burada sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Hikmet Ş. ile Salim D.'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Hakkı Sinan Ş. ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısının ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Hikmet Ş. ile Salim D.'in cenazeleri, morga kaldırıldı.

Etiketler yıldırım düşme kastamonu
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