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Katar askeri Türkiye'de konuşlanacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Katar askeri Türkiye'de konuşlanacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Katar'a ait askeri hava araçları ve destek personelinin Türkiye'de konuşlanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Katar ile Türkiye arasında yapılan askeri anlaşmaya ilişkin karar Resmi Gazete’nin 15 Eylül tarihli mükerrer sayısında yer aldı.

KATAR ASKERİ TÜRKİYE'DE KONUŞLANACAK

Buna göre, Katar askerinin Türkiye’de konuşlanmasına ilişkin bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı. Söz konusu karar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı.

Kararda, “2 Mart 2021 tarihinde Doha’da imzalanan ve 7386 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli 'Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personelinin Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Geçici Konuşlanması konusunda Teknik Düzenleme'nin onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.” denildi.

Kararın ekinde yer alan anlaşmaya, "Teknik düzenleme" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu teknik düzenlemenin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından müsaade verilen bölgelerde konuşlanan Katar askeri hava araçlarının, personelinin ve teçhizatının geçici konuşlanması, yerleşimi ve kullanımı konusunda, Türkiye Cumhuriyeti’nin ev sahibi ülke desteğini düzenlemek için kuraları, ilkeleri, sorumlulukları ve ihtiyaçları belirlemektir"

Düzenlemede, gelen Katar askerlerinin hiçbir suça karışmamış olması şartı aranacağı belirtilirken, tarafların, elde ettikleri gizli askeri bilgileri sızdırmamak konusunda da yasalara uyması gerektiği şartı olmasına karar verildi.

Düzenlemenin altında Türkiye Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile Katar Genelkurmay Başkanı’nın imzası yer aldı.

Etiketler katar askeri türkiye
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