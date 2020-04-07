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  3. 07 Nisan 2020 13:12

Kavga eden 5 kişiye ''sosyal mesafe'' cezası!

Antalya'da kavgaya karışan 5 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Vali Münir Karaloğlu, ''Nasıl birbirlerini bulup kavga ediyorlar ona şaşmak lazım'' dedi.

Kavga eden 5 kişiye ''sosyal mesafe'' cezası!
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Vali Münir Karaloğlu, dün Antalya'da 5 kişinin kavgaya karıştığını, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için gerekli cezaların kesilmesi için talimat verdiğini söyledi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olarak bu konuda kararlarının olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Kavgaya karışan 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesin dedim. Zaten çok az insanız sokakta, nasıl birbirlerini bulup kavga ediyorlar ona şaşmak lazım." dedi.

Karaloğlu, alınan her karara harfiyen uyulacağını bildirdi.

AA

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