Kayıp gazeteci hakkında bomba iddia !

CNN televizyonunun iki kaynağa dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul eden bir rapor açıklamaya hazırlanıyor.



Reuters haber ajansının da CNN'e dayandırdığı habere göre Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın sorgulama sırasında yanlış giden bir durum nedeniyle öldüğünü kabul edecek bir rapor hazırlıyor. İddiaya göre rapor hala hazırlanma aşamasında ve değişebilir.

BAZI KİŞİLER OLAYDAN SORUMLU TUTULACAK

CNN’in haberi dayandırdığı kaynaklara göre, raporda Kaşıkçı’nın sorgulanmasının gizli bir operasyon olduğu ve bazı kişilerin olaydan sorumlu tutulacağının yer alacağı belirtildi.