Kayıp tarihi eser soruşturmasında skandal detay!

Yorgun Herakles, Herakles Lahdi, Yüzyılın Hazinesi ve Elmalı Sikkeleri gibi paha biçilmez binlerce tarihi eserin bulunduğu Antalya Müzesi'nde kayıp eserler olduğuna ilişkin soruşturma devam ederken, dört güvenlik kamerasının da çalışmadığı ortaya çıktı.



Antalya Müze Müdürlüğü ile kamera, hırsız ve yangın alarm sistemlerini içeren güvenlik sistemlerini kuran firma arasında Mevlevihane, Atatürk Evi ve Etnografya müzeleri ile Karain Mağarası'ndaki bazı kameralar ve güvenlik sistemleriyle ilgili cihazların çalışmadığı yönündeki karşılıklı suçlamalar devam ederken, Antalya Müzesi'nde de 4 kameranın çalışmadığı belirlendi.

KAYIP ESER SORUŞTURMASI

Geçen yıl eylül ayında Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği 'müzede bazı eserlerin kayıp olduğuna dair' yazıyla inceleme talep edildi. Kaçırıldıkları ülkelerden hukuki mücadelelerle uzun yıllar sonra geri getirilen Yorgun Herakles, Herakles Lahdi, Yüzyılın Hazinesi Elmalı Sikkeleri, Noel Baba olarak bilinen Aziz St. Nikholas'un kemikleri gibi paha biçilmez binlerce tarihi eserin bulunduğu Antalya Müzesi'nde kayıp eserler olduğuna ilişkin de soruşturma başlatıldı.

MÜZELERDE GÜVENLİK AÇIĞI

Kayıp eserlerle ilgili soruşturma devam ederken, soruşturma sırasında Antalya'daki müzelerde yaşanan ciddi güvenlik sorunlarının bulunduğunun da ortaya çıktığı belirtildi. Antalya Müze Müdürlüğü'nce Atatürk Evi, Karain Mağarası, Aspendos, Perge, Etnografya ve Mevlevihane müzelerinin kamera, hırsız ve yangın alarm sistemlerinde arıza olduğu, kameraların çalışmadığı ve arızaların giderilmediğine dair tutanaklar tutuldu. Firma suçlamaları 'çirkin' olarak değerlendirdi. Müze Müdürlüğü ve firma arasında tartışma sürerken, müze ve ören yerlerinde büyük bir güvenlik açığı oluştuğuna dikkat çekiliyor.