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Kayıt yaptırmadan muayene ettirmek istedi, uyaran doktora saldırdı

Kayıt yaptırmadan muayene ettirmek istedi, uyaran doktora saldırdı
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Gaziantep'te kayıt yaptırmadan eşini muayene ettirmek isteyen bir kişi doktor ve çalışanlara saldırdı:

Gaziantep'te kadın doğum hastanesinde görevli doktor ve temizlik personeli, hasta yakını tarafından dövüldü.

Eşini muayene ettirmek için Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine gelen K.Y, kayıt yaptırmadan muayene odasına girdi. Doktor A.H.G'nin durumu kabul etmemesi üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.Y, doktor A.H.G ve temizlik personeli N.Y'ye saldırdı.

Hastanenin güvenlik görevlilerince uzaklaştırılan şüpheli, doktorun "beyaz kod" bildiriminde bulunmasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaralanan doktor Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, temizlik personeli ise 25 Aralık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Etiketler doktor saldırı
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