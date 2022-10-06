  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kaymakamlık sınavına giriş belgeleri erişime açıldı

Kaymakamlık sınavına giriş belgeleri erişime açıldı

Kaymakamlık sınavına giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 16 Ekim'de yapılacak 2022-Kaymakamlık sınava giriş belgelerini erişime açtı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-Kaymakamlık sınavına katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren "sınava giriş belgeleri"ni, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceği belirtildi.

Açıklamada, 16 Ekim'deki 2022-Kaymakamlık sınavı için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulunuldu.

Etiketler sınav giriş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Turgut Özal'a gönderilen 35 yıllık sır mektubu oğlu Ahmet Özal açtı
Kız öğrenci yurdunda feci ölüm! Genç kızın cesedini görünce fenalık geçirdiler
Ünlü haber spikeri Hamit Özsaraç yıllar sonra ortaya çıktı
Dünyanın en güzel ikiz çocuklarıydı: Son halleri ile şaşırttı
Juan Mata'nın sözleşmesindeki madde taraftarı harekete geçirdi
Hastane randevularında yeni dönem
Bulgarları panik sardı! Edirne'de bu iki ürün yok satıyor
Erkekleri kurban seçen seri katil Jeffrey Dahmer'in gerçek hikayesi kan dondurdu
Akaryakıta haftanın 3'üncü zammı geliyor!
Bülent Arınç'tan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifi için dikkat çeken sözler