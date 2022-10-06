Kaymakamlık sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 16 Ekim'de yapılacak 2022-Kaymakamlık sınava giriş belgelerini erişime açtı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-Kaymakamlık sınavına katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren "sınava giriş belgeleri"ni, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceği belirtildi.
Açıklamada, 16 Ekim'deki 2022-Kaymakamlık sınavı için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulunuldu.
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