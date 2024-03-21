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Kayseri'de cezaevi nakil otobüsü devrildi: 11 yaralı

Kayseri'de cezaevi nakil otobüsü devrildi: 11 yaralı
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Kayseri-İncesu yolunda gerçekleşen kazada, cezaevi nakil aracı kontrolden çıkarak seyir halinde iken devrildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kayseri-İncesu yolunda cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-İncesu yolunda meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 PB ... plakalı cezaevi nakil aracı devrildi. Kazada 1’i ağır 11 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler otobüs Kayseri devrilme
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