  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kayseri'de yangın! 4 çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi

Kayseri'de yangın! 4 çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi

Kayseri'de yangın! 4 çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi
Güncelleme:

Bir iki katlı ev Kayseri'de bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın aldı. Olayda, dumandan etkilenen ve 4 çocuğu olan bir kadın, hastaneye kaldırıldı ancak maalesef hayatını kaybetti.

Kayseri'de bir evde çıkan yangın nedeniyle, 4 çocuk annesi kadın öldü. 

Alınan bilgiye göre, Fatma Yüce ve ailesinin yaşadığı Şen Mahallesi'ndeki iki katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenen 4 çocuk annesi Yüce, ambulansla Akkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yüce, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Etiketler Kayseri yangın ev
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Camide intihar! İmamın cansız bedenini cemaat buldu Camide intihar! İmamın cansız bedenini cemaat buldu Mahfi Eğilmez, Türk Lirası'nın gerçek değerini hesapladı Mahfi Eğilmez, Türk Lirası'nın gerçek değerini hesapladı Ünlülerin bayram programı belli oldu! Hangi ünlü nerede sahne alacak? Ünlülerin bayram programı belli oldu! Hangi ünlü nerede sahne alacak? Fenerbahçe ve Galatasaray boş yere şampiyonluk mücadelesi veriyor Fenerbahçe ve Galatasaray boş yere şampiyonluk mücadelesi veriyor Türkiye'nin iklimi değişiyor: ''Gelecekte Mısır'a benzeyebilir'' Türkiye'nin iklimi değişiyor: ''Gelecekte Mısır'a benzeyebilir'' Ünlü anketçi AK Parti'den en çok oy çalan partiyi açıkladı Ünlü anketçi AK Parti'den en çok oy çalan partiyi açıkladı İstanbul'da genç kadına ''nişanlı'' dayağı! Dehşet anları kamerada İstanbul'da genç kadına ''nişanlı'' dayağı! Dehşet anları kamerada Altın zirvede, Dolar'dan yeni bir rekor daha geldi Altın zirvede, Dolar'dan yeni bir rekor daha geldi Türkiye'ye özgü şifa kaynağı Ramazan'ın vazgeçilmezi oldu Türkiye'ye özgü şifa kaynağı Ramazan'ın vazgeçilmezi oldu ABD'den Türk askeri haritası: ''Osmanlı'dan sonra bir ilk'' ABD'den Türk askeri haritası: ''Osmanlı'dan sonra bir ilk''