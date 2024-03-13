Kayseri'de yangın! 4 çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi

Bir iki katlı ev Kayseri'de bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın aldı. Olayda, dumandan etkilenen ve 4 çocuğu olan bir kadın, hastaneye kaldırıldı ancak maalesef hayatını kaybetti.

Kayseri'de bir evde çıkan yangın nedeniyle, 4 çocuk annesi kadın öldü. Alınan bilgiye göre, Fatma Yüce ve ailesinin yaşadığı Şen Mahallesi'ndeki iki katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 4 çocuk annesi Yüce, ambulansla Akkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüce, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.