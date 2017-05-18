Kayyum atanan inşaat şirketleri için flaş açıklama

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, terör örgütü FETÖ ile ilişkili olduğu gerekçesiyle TMSF'ye devredilen şirketlerin devam eden mahkeme sonucuna göre satılmasına ya da devlete geçmesine karar verileceğini belirterek, Dumankaya ve Fi Yapı gibi firmaların yarım kalan inşaatlarından dolayı yaşanan mağduriyetleri de çözeceklerini söyledi.

"CEO Club" toplantısının ardından soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "TMSF'ye devredilen şirketleri baştan beri kayyum sıfatıyla yönetiyoruz. Orada sıkıntı şöyle başladı, FETÖ bağlantısı nedeniyle çok sayıda firmaya kayyum atanması söz konusu olunca bu şirketlerin yönetim sorunu gündeme geldi... Sonuçta bu şirketlerin yönetilmesi gerekiyor. Biz bu şirketleri mahkeme sonuna kadar yöneteceğiz" dedi.

Şu anda henüz bu firmaların devlete geçmediğini belirten Canikli, "Mahkeme yargılama sonunda ya suçlu bulur, bu şirketler üzerinden terör örgütlerine finansman sağlandığı şeklinde karar verir; o zaman devlete geçer ve sonra satılır. Ya da şirketler üzerinden terör örgütlerine finansman sağlanmadığı şeklinde tespiti olur, o zaman da sahiplerine iade olur" diye konuştu.

Canikli kendilerine gelen bilgilere göre kayyum atanan firmaların tamamı üzerinden terör örgütlerine kaynak aktarıldığını belirterek, mahkemenin de bu kanaatte olması durumunda bunların hepsinin devlete aktarılacağını kaydetti. Mali yapısı bozulmuş içi boşaltılmış, zarar eden ve faaliyetine devam etmesinde fayda umulmayan ya da bu şekilde yönetilmesi zor olan firmaların satılması gerektiğini belirten Canikli, "Ya da çok özel yönetilmesi gereken firmalar var, onları da bir an önce satmak gerekiyor" dedi. Canikli'nin Mart sonunda verdiği bilgilere göre, TMSF'nin bünyesinde 858 şirket bulunurken, devredilen şirketlerin aktif büyüklüğü 40.5 milyar lira, özkaynakları 18.1 milyar lira tutarında.

TMSF, 674 sayılı ve 15 Ağustos 2016 tarihli Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca; terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle satışa konu varlıklarda kayyum olarak görevlendirilmişti.

'MAĞDURİYETLERİ GİDERECEĞİZ'

Dumankaya ve Fi Yapı gibi bazı inşaat firmalarında inşaatların yarım kaldığını, binlerce dairenin tamamlanmadığını belirten Canikli şunları söyledi:

"Ciddi mağduriyetler var. Normalde devraldığımız firmanın mali yapısı bu mağduriyetleri giderecek durumda değil, ama kayyum olarak yönetiliyor; mağdurlarda beklenti oluştu. Bazı modeller geliştirdik... Takvim olarak bir şey söylemeyeyim ama sonuç itibarıyla çözeceğiz. Mağduriyetleri giderecek birkaç modelimiz var."

Bu inşaatların tamamlanıp sahiplerine verilmesi gerektiğini ifade eden Nurettin Canikli, "Birkaç proje üreterek oradan elde edilecek kaynakla bunları tamamlamak şeklinde (çözümler olabilir). Yarım kalmış projeler var. Onları kârlı hale getirip kaynak üretmeye çalışıyoruz. Kamuya da yük olmaması gerekiyor. Sonuç itibarıyla her ikisinin de problemini çözeceğiz" diye konuştu.