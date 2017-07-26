Kebapçıdaki görüntü ilk kez ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2'si polis 34 kişinin şehit edildiği olaylara ilişkin, 135'i tutuklu 143 şüpheli asker hakkında hazırlanan 1052 sayfalık iddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye genelinde ilk şehitlerin verildiği yer olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde yaşanan olaylar ile ilgili yargılama önümüzdeki günlerde başlayacak.

37’ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

İddianamede, şüphelilerin "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile "kasten öldürme" suçlarından 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

FETÖ'nün yapısı, eylemleri ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin ön bilgilerin yer aldığı iddianamede, darbe kalkışmasına yönelik İstanbul'daki toplantılarda alınan kararlar üzerine 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında stratejik öneme haiz olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ele geçirilerek, kentin trafiğini kontrol altına almak amacıyla köprünün kapatılmasının hedeflediği kaydedildi.

İddianamede, darbe teşebbüsü sırasında köprüde, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan temin edilen 2 unimog ve 1 itfaiye aracıyla Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı'ndan gelen 56 şüpheli, 4 tank ve 2 ZPT ile Maltepe Nurettin Baransel Kışlası 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkış yapan 41 şüpheli ile 1 MAN otobüsle kamp yapmakta oldukları Yalova Hava Meydan Komutanlığı'ndan hareket eden 54 şüphelinin görevlendirildiği anlatıldı.

GELEN TELEFONLA KEBAPÇIDAN KALKIP ACİLEN GİTTİLER

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılması ve kontrol altına alınması görevinin Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı'na verildiği, diğer birliklerin de takviye amacıyla görevlendirildiği anlatılan iddianamede, bazı şüphelilerin darbe girişimi günü saat 19.00 sıralarında ailece Üsküdar'daki bir kebap restoranına gittikleri, şüpheli eski Albay Muammer Aygar'a gelen telefon üzerine eşlerini bırakan subayların acilen yemekten kalkarak Kuleli'ye döndükleri aktarıldı.

Bu duruma ilişkin kamera görüntülerine yer verilen iddianamede, şüpheli subayların esasen darbe kalkışmasından haberdar oldukları, 16 Temmuz 2016 günü saat 03.00 sıralarında icra edilmesi planlanan kalkışmanın erken saate çekilmesi nedeniyle telefonla arandıkları ve birliğe intikal ettiklerinin değerlendirildiği vurgulandı.