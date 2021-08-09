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Kemerköy Termik Santrali yeniden devreye alındı

Kemerköy Termik Santrali yeniden devreye alındı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kemerköy Termik Santrali yeniden devreye alındı. Elektrik üretimine başladı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kemerköy Termik Santrali yeniden devreye alındı. Elektrik üretimine başladı" dedi.

Dönmez Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda da "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kemerköy Termik Santrali yeniden devreye alındı. Elektrik üretimine başladı" ifadelerini kullandı.

Etiketler fatih dönmez kemerköy termik santrali
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