Kemerköy Termik Santrali yeniden devreye alındı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kemerköy Termik Santrali yeniden devreye alındı. Elektrik üretimine başladı" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kemerköy Termik Santrali yeniden devreye alındı. Elektrik üretimine başladı" dedi.
Dönmez Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda da "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kemerköy Termik Santrali yeniden devreye alındı. Elektrik üretimine başladı" ifadelerini kullandı.
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