Kendilerini bakanlık görevlisi olarak tanıtıp 90 milyon TL çarptılar

Antalya'da kendilerini bakanlıkta görevli memur olarak tanıtıp 90 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı belirlenen 14 kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kendilerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda görevli memur olarak tanıtıp, üst düzey bürokrat ve siyasi tanıdıkları olduğunu söyleyerek, 15 kişiye Antalya merkez ve ilçelerinde hazineye ve kurumlara ait taşınmazları sahte belge düzenleyip sattığı belirlenen 24 şüphelinin 90 milyon TL, çok sayıda gayrimenkul ve araç alarak haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Olaya ilişkin çalışma yapan ekipler, şüphelilerden 2'sinin yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde olduğunu belirledi. 20 şüpheli, Antalya merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Cezaevinde bulunan 2 şüpheli ile birlikte toplam 17 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14’ü tutuklandı, 3 kişiye ise adli kontrol kararı uygulandı.

DHA