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  2. Güncel
  3. 08 Mayıs 2017 15:09

Kendisi PKK'lı kocası FETÖ'cü !

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kendisi FETÖ, eşi PKK üyesi olan şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Kendisi PKK'lı kocası FETÖ'cü !
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Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Bylock kullanan şahıs ile PKK üyesi eşinin evine operasyon düzenlendi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Çukurca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma gereği, terör örgütü mensuplarının sadece kendi aralarında irtibat sağlamak üzere ‘Bylock’ isimli programı kullandığı tespit edilen ve daha önce bir suçtan kaydı bulunan F.Ö. ve PKK/KCK terör örgütü üyeliği bulunan eşi E.Ö.’nün Çukurca ilçesi Ormanlı mezrasında bulunan ikametine operasyon düzenlendi. Açıklamada, “Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan aramada bin paket gümrük kaçağı sigara, 30 paket halinde Kaçak çay, hakkında Çukurca Sulh Ceza Hâkimliğince toplatma kararı bulunan ve üzerinde ‘TE NA BE’ ibaresi bulunan broşür ele geçirilmiştir. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi F.Ö. ve PKK/KCK terör örgütü üyeliği bulunan E.Ö. isimli şahıslar, yasadışı yollardan yurt dışına kaçtığından yakalanamamış, arama sırasında evde bulunan T.Ö. isimli şahıs yakalanmıştır” denildi.

 

İHA

hakkari , çukurca , fetö , pkk