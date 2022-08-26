Kılıçdaroğlu Büyük Taarruz'un 100'üncü yılında Kocatepe'ye yürüdü

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Lideri Uysal, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Zafer Yürüyüşü"ne katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar Çakırözü Köyü’nden Kocatepe Anıtı’na 15 kilometrelik bir yürüyüş yaptı.

Büyük Taarruz’nu 100’üncü yıl dönümünde gerçekleştirilen yürüyüş 5 saatten fazla sürdü. Yolculuk boyunca marşlar ve şarkılar söylendi.

ANKA'nın haberine göre, Kılıçdaroğlu ve Uysal, yürüyüşün belli noktalarında durarak halkla selamlaştı ve sohbet etti. Kılıçdaroğlu, Kocatepe Anıtı’na yaklaşık 1 kilometre kala mola verdi. Burada İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yemek aracından tahrana çorbası ve mısır ekmeği aldı. Kılıçdaroğlu ve Uysal, sabah saat 04.45’te Kocatepe Anıtı’na geldi ve anıta çelenk bıraktı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, burada yaptığı konuşmada, “Büyük Atatürk’ün 16 Mayıs 1919’da, Bandırma Vapuru ile Anadolu’ya taşıdığı cesaret ve iradenin, zirveye çıktığı Kocatepe’den akarak 9 Eylül’de düşmanın denize dökülmesi ile beraber genç Türkiye Cumhuriyeti’nin yolu açılmıştır. Biz de bu anlamlı yürüyüş ile beraber iliklerimize kadar; kıt kanaat imkanlarla, ‘iman varsa imkan da vardır’ diyerek yürüyen ecdadımızı andık. Bir kez daha büyük lider, büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında tüm mücadele arkadaşlarını, silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyoruz. Bize bıraktığı emanetleri ilelebet yarınlara taşımak adına da bugün hep beraber büyüttüğümüz bir umut var, bir irade var. Allah’ın izniyle, milletimizin de desteği ile bunu da en kısa sürede zirveye taşıyacağımızdan eminim. Büyük Taarruz’un 100. yılı hepimiz için kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

'MÜCADELENİN BAŞLANGICI DA BURASI OLSUN'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise, "100 yıl geçti. Yeni bir yüzyıla başlıyoruz. 100. yılda burada olmaktan, bir önceki yüzyılın atmosferini yaşamak için burada olmaktan son derece mutluyum. Önümüzdeki yüzyıla bakmalıyız. Daha güzel bir Türkiye’de yaşamak için; bağımsız, demokratik bir Türkiye’de yaşamak için bizden öncekiler hayatlarını verdiler. Düşmanla göğüs göğüse mücadele ettiler ve bugünkü bağımsız Türkiye’yi kurdular. Bize düşen görev, ikinci yüzyılda Türkiye’yi, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyeti, demokrasiyle taçlandırmak. Biz, önümüzdeki kuşaklara güzel bir Cumhuriyet, demokrasisi gelişmiş bir Cumhuriyeti bırakmak zorundayız. O nedenle 100 yıl sonra burada olmaktan son derece mutluyum. Ve biz önümüzdeki yüzyılda çok daha güzel bir Türkiye’yi el birliği ile gönül birliği ile kuracağız. Hayatlarını veren, şehit olan şehitlerimize; gazilerimize minnet borçluyuz. Onları rahmetle anıyoruz, saygıyla anıyoruz. Onlara büyük borcumuz var. O borcun bize yüklediği bir yükümlülük var. O yükümlülüğün temel normu da önümüzdeki yüzyılda Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmaktır. Bunun için de her birimiz, geçmiş ayrılıklarımıza bakmadan daha sağlıklı ve daha güzel bir geleceği inşa etmek için mücadele etmeliyiz. O mücadelenin başlangıcı da burası olsun diyorum" dedi. (HABER MERKEZİ)