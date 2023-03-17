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Kılıçdaroğlu çiftinin evlilik fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Kılıçdaroğlu çiftinin evlilik fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
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Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada Selvi Kılıçdaroğlu ile evlilik fotoğrafı ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı olarak herkesin yakından tanıdığı Kemal Kılıçdaroğlu, her geçen sosyal medyada merak edilen biri. Uzun yıllardır devam ettirdiği CHP Genel Başkanlığı ile bilinen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kullanıcılar sosyal medyada pek çok araştırma yapmaya başladı. 

Millet İttifakı'nın uzun süredir merak edilen adayı açıklandı. Buna göre; Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olarak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi olacak. 

Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nun ise geçmişi, özel hayatı ve ailesi merak ediliyordu.

Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun Selvi hanımla evlilik fotoğrafı ortaya çıktı.

Paylaşıma kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum yağdı. 

İşte o fotoğraf: 

Kılıçdaroğlu çiftinin evlilik fotoğrafı

Etiketler selvi kılıçdaroğlu kemal kılıçdaroğlu kılıçdaroğlu kılıçdaroğlu çifti evlilik fotoğrafı
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