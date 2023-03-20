Kılıçdaroğlu paylaştı: Saat 22.00'de burada buluşalım
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 22.00'da açıklama yapacağını duyurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 22.00'da Twitter'dan açıklama yapacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Saat 22.00'de burada buluşalım" ifadelerini kullandı.
Saat 22.00'de burada buluşalım.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 20, 2023
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