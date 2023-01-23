Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken EYT çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’da EYT ile ilgili bir açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gelmesi beklenen EYT düzenlenmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Twitter hesabından EYT mesajı veren CHP lideri şu ifadeleri kullandı:

"EYT’lileri oyalamayı bırak. Millet senin bu seçim oyunlarından bıktı. İnsanlarımızın haklarını seçimlere malzeme etmeye çalışma. Her şeyi berbat ettin, son dakika çabaların zaten fayda etmeyecek. EYT’yi Meclis’e getir hemen"