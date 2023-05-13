Kılıçdaroğlu'ndan sandık görevlilerine uyarı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sandık başında görev yapacaklara seslenerek, ''Asla vazgeçmeyeceksiniz, yerinizi terk etmeyeceksiniz. Son sözüm de o sandıklarda kamu adına görev yapacak kişilere: Hükümetler geçicidir, sakın unutmayın devlet bakidir asıl olan budur. Bunu aklınızın bir kenarında tutun. Partici değil devletten, adaletten, hukuktan yana olun.'' dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesaplarında, "Sandıklarda olacak kahramanlara..." notuyla bir video paylaştı.

"KİMSEYİ KORKUTAMADILAR"

Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda şunları söyledi: "Pazar günü sandıklarda yer alacak arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Son birkaç gündür yapılan tehditler, polisimize yapılan baskılar, cep telefonuyla kimliğe ulaşıyorum şovlarının tek amacı vardı: Sizi o sandıklardan uzak tutmak. Ne oldu? Gönüllü olmak isteyenlerden dolayı telefonlarımız kilitlendi. Kimseyi korkutamadılar. Çünkü o sandıklara müşahit gidecek gönüllüler; erdem savaşçıları, vicdan emekçileri. Onlar hepimizin olmak istediği kişiler.

"ASLA YERİNİZİ TERK ETMEYECEKSİNİZ"

Sandıklarda yer alacak demokrasi emekçilerine buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. Hikayenizi dünya konuşacak. Yıllarca anlatılacaksınız. Size ne yapmanız gerektiğini anlatmayacağım. İstanbul, Ankara seçimlerinden hepiniz antrenmanlısınız. Asla vazgeçmeyeceksiniz, yerinizi terk etmeyeceksiniz.

"PARTİCİ DEĞİL DEVLETTEN YANA OLUN"

Son sözüm de o sandıklarda kamu adına görev yapacak kişilere: Hükümetler geçicidir, sakın unutmayın devlet bakidir asıl olan budur. Bunu aklınızın bir kenarında tutun. Partici değil devletten, adaletten, hukuktan yana olun. Haydi bakalım, çoğu gitti azı kaldı."