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Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret; eski Cumhurbaşkanı Sezer ile görüşüyor

Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret; eski Cumhurbaşkanı Sezer ile görüşüyor
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile bir araya geldi..

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları, Ahmet Necdet Sezer ile görüşüyor. Görüşme talebinin Ahmet Necdet Sezer'den geldiği, görüşmenin basına kapalı olacağı bildirildi.

Kılıçdaroğlu, adaylığından önce TİP ve Sol Parti'yi; adaylığının açıklanmasının ardından BTP, MYP, HDP, Adalet Partisi ve Memleket Partisi ile görüşmüştü.

 

 

 

Etiketler kemal kılıçdaroğlu ahmet necdet sezer ziyaret görüşme
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