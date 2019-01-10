Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki zor kararı

31 mart seçimlerinde, CHP’de aday tespit çalışmaları sancılı sürüyor. Özellikle kazanma ihtimali yüksek yerlerde aday çok. Her aday için de, Kılıçdaroğlu’na büyük baskı var.

Ancak Kılıçdaroğlu, en büyük sıkıntıyı, İstanbul’un Ataşehir ve Beşiktaş İlçelerinde yaşıyor.

Ataşehir Belediye başkanı Battal İlgezdi ve Beşiktaş Belediye başkanı Murat Hazinedar, geçen yıl İç İşleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı.

Bu kararlara büyük tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “ Başkanlarımızın arkasındayım. Bu siyasi bir operasyondur. “ demişti.

Şimdi seçimler kapıda. Görevden almalar sonrasında gösterdiği tepkilerin doğal sonucu olarak, Kılıçdaroğlu’nun bu iki Başkanı yeniden aday göstermesi gerekiyor.

Ancak Genel Merkezde bazı gruplar buna karşı çıkıyor. Onlara göre, bu Başkanlar aday olursa, parti sıkıntı yaşar. Bu başkanlar hyargılanıp, aklanmalı, sonra gelmeli.

Adaylığı destekleyenler ise, şu tezi savunuyor:

“ Bu arkadaşlar muhakkak yeniden aday gösterilmeli. Bunu yapmazsak, yapılan tüm suçlamaları kabul etmiş oluruz. Ayrıca, bundan sonra hiçbir belediye başkanımız, iktidar karşısında dik durmaz. ( Partim Battal İlgezdi ve Murat Hazinedar’a sahip çıkmadı, bana da sahip çıkmaz, benim arkamda durmaz. ) diye düşünerek, İç İşleri Bakanlığı’nın memuru olurlar. İlgezdi ve Hazinedar’a sahip çıkmak, CHP için bir siyasi namus sorunudur. Bu arkadaşlar yeniden aday olmalı.

Görevden alınan Battal İlgezdi halen 3 davada yargılanıyor. Murat Hazinedar’ın durumu ise çok daha ilginç. Hakkındaki iddialardan, bırakın yargılanmayı, daha ifadesi bile alınmadı.

Şimdi gözler Kılıçdaroğlu’nda. Bakalım bu iki arkadaşına sahip mi çıkacak, yoksa, üzerilerini mi çizecek ?