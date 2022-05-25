Kılıçdaroğlu'nun ''kaçış planı'' iddialarına AK Parti'den ilk yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan ailesi TÜGVA ve Ensar vakıfları üzerinden ABD'ye para kaçırıyor" açıklamalarının ardından AK Parti Sözcüsü Çelik "Bu vakıfların gelir giderleri bütün ülkelerin bilgisi dahilinde," dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜGVA ve Ensar vakıfları aracılığı ile 1 milyar liranın ABD'deki paralel bir vakfa transfer edildiğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nın videoyu yayınlamasının hemen ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, jet hızıyla A Haber canlı yayınına çıktı.

Çelik burada yaptığı açıklamalarda, ''Bunları ellerine yine açık kaynaklardan alarak muhtemelen FETÖ almıştır, gizli belge diyerek vermiştir'' ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

''Kılıçdaroğlu herkesi suçluyor, demokrasiyi hedef alıyor. Diyor ki ABD'de vakıf kurmaya çalışıyorlar. TÜRGEV'den bahsediyorlar. Bu o ülkenin hukuk kurallarına göre kurulmuş. Son derece şeffaf. Hangi faaliyetleri yaptığını bütün dünyanın bildiği, öğrencilerin FETÖ'nün ağlarına düşmesinler diye kurulmuş organizasyonlar. Açık yapıları, illegal yapılarmış gibi ortaya koyup hedef gösteriyor.

Bu vakıfların gelir giderleri bütün ülkelerin bilgisi dahilinde.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımıza yönelik nefret ve iftira siyaseti bu siyaseti yaptıranların çöküşüne neden olur.

Yabancı ülkede okul açılmış, yurt açılmış. Bunları ellerine yine açık kaynaklardan alarak muhtemelen FETÖ almıştır, gizli belge diyerek vermiştir.

Kılıçdaroğlu vesayet zihniyete sahip olduğunu ortaya koymuştur. Siyasetin dilini bu şekilde sertleştirmek istiyorsa, bizim dilimizin ne kadar sertleşeceğini tahmin bile edemez. Aileleri de işin içine koyduğumuzda neyi sakınacağız? Çık siyasi kapasite ile konuş, biz sana ne cevaplar veriyoruz.

Aile kavramının bu kadar sistematik olarak hedef koyulması, ailesi olan bütün vatandaşlarımız gereken cevabı verecekler. Sonra diyorlar: Neden kutuplaşıyoruz?

Kılıçdaroğlu iç kaos oluşturmak istiyor. Ortaya attığı iftira FETÖ'nün kampanyası. Dış politikada ne zaman adım atsak, Kılıçdaroğlu devrede. Hükümeti kanunsuzlukla suçluyor. Cumhurbaşkanlığı makamını tehdit etmeye kalkıyor. Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarının propagandasını dillendiriyor. Yanıldığı konuların haddi hesabı yok. AK Parti gereken hukuki girişimleri yapacaktır. Sinsi bir faaliyet yürütüyorlar. Bundan sonrasında açıklamalarına itibar edilmemesi gerekiyor.

Kılıçdaroğlu hani belge açıklayacaktı? Koskoca partilileri böylesine bir iftira kampanyasının parçası haline getirmeye çalışıyorlar. Bunlar zaten kanunlar çerçevesinde olan şeyler. Yurt dışında, öğrencilerle ilgili faaliyetler var. O ülkelerin açık kaynaklarından, muhtemel FETÖ'cüler almıştır. Bunlara gizli belge diye vermiştir. Bu da arkasına önüne bakmadan daha önce olduğu gibi bu duruma düşmüştür."