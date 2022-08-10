Kılıçdaroğulu’ndan sonra bir CHP'li isim daha Ümit Özdağ'ı takipte

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Türkiye gündemine yön veren açıklamaları sonrası CHP Kılıçdaroğlu birçok konuda Özdağ’ı takip etmişti. Özdağ'ı takip eden siyasetçiler kervanına CHP'li Engin Altay da katıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Türkiye'deki yasal ve kaçak sığınmacılarla ilgili "göndereceğiz" açıklamalarına kadar sığınmacıları gönderme niyeti olmayan CHP fikir değiştirerek "biz de göndereceğiz" demişti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu birçok konuda Zafer Partisi ve Ümit Özdağ’ı örnek alması sonrası Özdağ, Kılıçdaroğlu’na bir teklifte bulundu. Gönderecekleri bir CHP’liye Zafer Partisi Genel Merkezi’nden bir oda vermeyi ve uzaktan takip ve taklit etmektense genel merkezde yakından yapılmasının daha uygun olduğunu söyledi.

Bugün ise CHP Milletvekili Engin Altay, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın Anafartalar Zaferi için kullandığı görselin “Ümit Özdağ ve Zafer Partisi” yazan bölümünü kesip kullandı.