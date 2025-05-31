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MHP'li eski Belediye Başkanı tutuklandı

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Kırıkkale'd irtikap suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 5’i tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla, 2’si ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 27 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında; eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, M.T., Ü.T., İ.A., T.A., C.A., M.T., K.T., İ.A., F.M., M.Ç. ve A.Ü., 'Kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz dahil toplam 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık raporunun ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, M.T., Ü.T., İ.A. ve T.A., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. C.A., M.T., K.T., İ.A. ve F.M. adli kontrol şartıyla, M.Ç. ve A.Ü. ise savcılıktan serbest bırakıldı. (DHA)

İHA

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Etiketler irtikap Kırıkkale Tutuklama tutuklandı mhp'li eski belediye başkanı irtikap suçu
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