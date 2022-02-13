Kim Milyoner Olmak İster'de 125 bin TL kazanmıştı: Urfalı Hikmet bakın o parayla ne yaptı?

Şanlıurfalı yarışmacı Hikmet Karakurt Kim Milyoner Olmak İster'e katılarak sosyal medyaya damga vurmuştu. Hikmet Karakurt yarışmada kazandığı parayla Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kardeşi için elektrikçi dükkanı açtı.

Kim Milyoner Olmak İster'e 2020 yılında katılan Şanlıurfalı Hikmet o dönem gündem olmuştu. 8 kardeş olduklarını ve 6 kardeşin okuduğunu anlatan Hikmet Karakurt 125 bin TL kazanmıştı.

Yarışma ile hayatı değişen üniversiteli genç, kardeşi Halil'e verdiği sözü tutmuş ve ona tablet almıştı. Şanlıurfalı bir iş adamı ise Halil'in üniversite dahil tüm eğitim masraflarını karşılayarak, kendisine ait kolejde okumasını sağlamıştı.



Hikmet yarışma sayesinde hayatlarının değiştiğini, 10. sınıfa giden kardeşi Halil'in artık kolejde okuduğunu anlattı.

125 BİN TL'Yİ NE YAPTIĞINI ANLATTI

22 yaşındaki Hikmet Karakurt, daha önce mevsimlik işçilik yapan ailesinin artık dışarı gitmediğini söyledi. Sakarya Üniversitesi elektrik elektronik mühendisliği bölümünde okuyan Hikmet, "Yarışmada 125 bin TL kazanmıştık, bu paranın 80 bin TL'sini iş yeri için kulandık geri kalanını ise eğitim masraflarımız için ayırdık, 40 bin TL de dükkân için borçlandık" dedi.

"Yarışma bizim hayatımızı değiştirdi" diyen Hikmet, 8 kardeş olduklarını ve 6 kardeşin okuduğunu anlattı. Sabah'ın haberine göre; Hikmet Karakurt, "Kız kardeşim Feride bu sene Harran Üniversitesi Coğrafya bölümünden mezun oldu. Ben ise Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü 2. sınıfta okuyorum. Üniversiteyi bitirdikten sonra ülkeme layıkıyla hizmet eden başarılı bir elektrik elektronik mühendisi olmak istiyorum" dedi.